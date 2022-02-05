Украинец в 82 года установил романтичный рекорд: щемящая история

Житель Луцка, бывший декан Луцкого национального технического университета Евгений Филипчук в 82 года попал в Книгу рекордов Украины благодаря студенческой переписке с любимой Ольгой. Ее вели больше 60 лет назад.

За один год разлуки будущие супруги написали друг другу 102 письма, говорится в сюжете "Суспільне Волинь".

Фото: facebook.com/suspilne.oko

На 427 страницах рукописного текста мужчина и женщина написали слово "любовь" 781 раз.

Со своей будущей женой Евгений познакомился на танцах, когда приезжал домой во время летних каникул в институте.Евгений уехал учиться в Харьков. В разлуке мужчина писал письма любимой. Их переписка длилась около трех лет. Потом пара обручилась.

Три года назад его жена Ольга умерла, и мужчина перечитал их письма. Потом решил, что об этих письмах нужно рассказать всем, и подал заявку в национальный проект "Книга рекордов Украины".

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"Этот материал соответствует рекорду Украины. Такого еще не было в категории "Семейное воспитание". Этот рекорд является стимулом для молодого поколения, которое должно в своих отношениях и чувствах ценить такие вещи, как любовь", - прокомментировал представитель комиссии Виталий Иваницкий.

Евгений сейчас работает над автобиографическим романом "Пусть расскажут письма", в котором используют романтические переписки. Это будет повесть о его будущей жене и семье, которую им удалось построить.

Львовский ресторан "Криивка", расположенный на пл. Рынок вошел в Книгу рекордов Украины за наибольшее количество возгласов лозунга "Героям слава!". Лозунг в стенах заведения звучал более 1,2 млн раз. Рекорд заведения попал в категорию "Государство".