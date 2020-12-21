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понедельник, 21 декабря 2020 19:15

Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
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Фотограф из Ровно Тарас Терлецкий стал обладателем международной премии IGHA - Golden Heart Awards.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Фото: Тарас Терлецкий

"Вот так поворот. Стал лучшим свадебным фотографом мира 2020 по версии Ighawards. Очень счастлив и очень горжусь. Большое спасибо тем, кто верит в меня. Дальше - новые вершины, далее - прославлять Украину", - написал он.

Международная премия Golden Heart Awards создана профессионалами свадебной индустрии для фотографии и киноискусства. Жюри ежегодно отбирает лучших фотографов и режиссеров, фиксирующих особые моменты.

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Международный фотоконкурс "Вики любит Землю" определил лучшие фото Киева и Киевской области 2020 года. Наивысший балл получил Сергей Мирошник за фото "Хрустальные крылья" - бабочки обычной в парке "Пуща-Водица.

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