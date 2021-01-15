Украинец, который создал платежную систему PayPal, стал миллиардером

Основатель PayPal стал миллиардером. Фото: Reuters

Уроженец Киева Макс Левчин, сооснователь PayPal и глава сервиса рассрочки Affirm, стал миллиардером

Его состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Affirm разместилась на бирже NASDAQ 12 января. Компания продала 24,6 миллиона акций по 49 долларов и в результате этого ее капитализация составила 11,9 миллиардов долларов.

К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла на 98,45% - до 97,24 миллиардов, а капитализация - до 23,6 миллиарда долларов. В результате такого скачка котировок, состояние одного из основателей компании Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, выросло до 2,7 миллиардов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От уборщика до миллиардера: 3 украинцы, которые разбогатели за рубежом

Сервис начал работу в 2012 году. Компания предоставляет покупателям возможность делать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.