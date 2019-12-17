"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт

Владимир Горбач: В связи со скандалом вокруг импичмента президента Дональда Трампа об Украине говорили все иностранные СМИ. Но, к сожалению, наше государство упоминалась не во контексте войны и противостояния агрессору. В основном речь шла о высоком уровне коррупции и злоупотреблений на высшем уровне. Фото: 112 канал

Скандал вокруг импичмента президента Дональда Трампа был одним из самых главных международных событий 2019 года. Наша же власть должна маневрировать между политическими силами США. Очень важно не подставляться сейчас под репутационные удары, опровергать тезисы о самой коррумпированной стране в мире и поддерживать связи с обеими партиями.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международной политике Владимир Горбач.

Как скандал с импичментом повлиял на Украину?

- В связи со скандалом вокруг импичмента президента Дональда Трампа об Украине говорили все иностранные СМИ. Но, к сожалению, наше государство упоминалась не в контексте войны и противостояния агрессору. В основном речь шла о высоком уровне коррупции и злоупотреблений на высшем уровне. Это формирует негативный образ нашего государства в глазах иностранцев - международных инвесторов, дипломатических партнеров.

Также после этого скандала однозначно ухудшилось отношение Трампа к Украине. Наша страна теперь ассоциируется с его личными проблемами и вызывает только раздражение. Американский лидер по-прежнему не очень благосклонно относился к нашей стране. Теперь это негативное восприятие еще больше закрепилось.

Новая украинская власть сама сделала эту ситуацию возможной. Большая доля ответственности лежит на команде Владимира Зеленского.

Какие выводы следует сделать из этой ситуации?

- Никогда и ни при каких обстоятельствах не надо вмешиваться или влиять на внутренние дела ни одной страны. Особенно когда речь идет о предвыборных кампаниях крупных геополитических игроков, как Соединенные Штаты. Надо пытаться поддерживать баланс отношений с обеими американскими партиями. Для нас крайне важно сохранить поддержку и демократов, и республиканцев. Нужно основательно работать с Конгрессом и доносить до его представителей украинскую позицию. Предлагать двухпартийные проекты помощи нашей стране.

Также на фоне скандала в США всплыла еще одна проблема. Ни в коем случае нельзя позволять неформальным связям и каналам общения доминировать над официальными встречами и переговорами. Когда взаимодействие между странами происходит на дипломатическом уровне, все фиксируется, нет тайных аспектов, которые могли бы сыграть против сторон переговорщиков. Система контроля и предохранителей работает. Тогда вероятность возникновения такого рода скандалов сводится к минимуму. Банально на официальных переговорах не подняли бы такие темы, что обсуждали Трамп и Зеленский. Зато когда внешняя политика приватизируется такими людьми как адвокат американского президента Джулиани и помощник украинского лидера Андрей Ермак, скандалы будут возникать неизбежно. Должно быть меньше лоббизма и больше официальной дипломатии.

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Как дальше будут развиваться события? Дональд Трамп покинет пост американского президента?

- Нижнюю палату Конгресса контролирует Демократическая партия. Поэтому Палата представителей в ближайшее время поддержит голосованием дело импичмента. Зато в высшей палате - Сенате - большинство принадлежит республиканцам. Они могут сделать контрпропагандистских ход. Устроить свои слушания с полностью противоположными выводами, свидетельствами и свидетелями. Мол, так довести со своей стороны невиновность Трампа. Могут сделать это как можно быстрее, чтобы забыть эту ситуацию и готовиться к выборам. С другой стороны они могут оттягивать к президентской кампании, чтобы акцентировать внимание на возможных злоупотреблениях Джо Байдена. Сейчас его считают главным конкурентом Трампа на выборах президента. Видим ситуацию, когда импичмент превратился в часть избирательной технологии. И используют ее обе партии. Это уже не юридическое дело, а электоральное и политическое. Выборы покажут, кто был прав.

Как отношения Украины и США будут развиваться в следующем году?

- Администрация Трампа должна осторожно относиться к истории с импичментом и к Украине в том числе. Наша же власть должна маневрировать между политическими силами США. Очень важно не подставляться сейчас под репутационные удары, опровергать тезисы о самой коррумпированной стране в мире и поддерживать связи с обеими партиями.

По финансовой поддержке и безопасности пока можем не переживать. В Соединенных Штатах экономический год длится с сентября по сентябрь. Уже утвержден проект бюджета на следующий. Там прописаны пункты финансовой и вооруженной помощи для Украины. Поэтому до сентября 2020 ничего не изменится. Что будет дальше, зависит от того, кто одержит победу на американских выборах президента.

Какая кандидатура президента наиболее приемлема для нас?

- Если опять победит Трамп, Украине будет труднее. Другой кандидат на посту президента откроет новые возможности. Зато со вторым сроком для Дональда Трампа они останутся ограниченными. Его откровенно не очень интересует ситуация в Украине.

Какие еще ключевые международные события произошли в этом году?

- Процедура брекзита в Великобритании подходит к своему логическому завершению. До сих пор продолжается долгий процесс американо-китайского противостояния в экономические сфере. Его называют торговой войной. Ни один глобальный вызов еще окончательно не преодолен. 2019 был годом длительного процесса, а не результата.

Для Украины важными были выборы в Европейском парламенте. Видим, что после институциональных изменений поддержка со стороны ЕС осталась. Это - позитивный сигнал.

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За 2019 год Украина больше получила или потеряла на международной арене?

- Потеряла. Внешняя арена для нас - это война и дипломатические переговоры о ней. В рамках Минских переговоров или "нормандского формата" наши позиции сейчас ослабли. Пошли на большие односторонние уступки российской стороне. Последние три года держали сильную позицию, даже ценой отсутствия встреч на высшем уровне. Выглядело так, что РФ не выполняет договоренностей, а Украина и Запад давят на нее, продолжая санкции. В этом году состоялось переключение. Новая украинская власть стала ситуативными союзниками Путина в свержении Порошенко с должности. Зеленский и команда, придя к власти, не сразу поняли, в чем состоит национальный интерес Украины. Вместо того, чтобы устойчиво опираться агрессору, решили договариваться. Ради самого факта встречи в Париже превратили россиян в посредников, а не участников конфликта. Франция и Германия теперь ставят требования нам, а не Кремлю. Мол, мы должны пойти на встречу. Зато Россия просто вынесла себя за скобки урегулирования и говорит, чтобы Киев должен договаривался с террористами из ОРДЛО. Это - стратегический проигрыш, но еще не поражение.

Есть шанс, что следующий год будет более удачным для Украины в сфере внешней политики?

- Это зависит от многих обстоятельств. Должны вычислить болевые, проблемные точки Российской Федерации и давить на них. В то же время надо скрывать свои слабые места. Если сможем это совместить, улучшим свои позиции.

В США запустили процедуру импичмента для президента Дональда Трампа. Основанием стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в июле. 25 сентября спикер Палаты представителей 79-летняя Нэнси Пелоси поручила шести комитетам провести расследование. Дональда Трампа обвиняют с злоупотреблении служебным положением. Его оппоненты считают, что президент мог давить на Зеленского. Мол, просил его расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является одним из конкурентов Трампа на предстоящих выборах 2020 года.