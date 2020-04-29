Украине удалось избежать пика заболеваемости на коронавирус - МОЗ

Ляшко рассказал о пике заболеваемости коронавирусом. Фото: РБК

Украина обошла пик заражения коронавирусом благодаря введены карантинные ограничения.

Резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, однако, может быть длиннее, чем в странах, где зарегистрирован пик заражений, рассказал "Обозревателю" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, затем плато - и пошло на снижение. У нас не было прыжка, началось плато, и оно может быть длительным", - отметил Ляшко.

Несмотря на рост случаев инфицирования, является неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости вирусом.

"Стремительное распространение вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и оно не превышает 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в пределах 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. плато может быть длительным, но мы потихоньку будем ослаблять карантинные меры, чтобы заработала экономика ", - добавил Ляшко.

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По состоянию на утро 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев инфицирования коронавируса, 1103 человека выздоровели.