Украине нужен новый спецпредставитель США - Пристайко

Вадим Пристайко рассказал, что переговоры о назначении нового спецпредставителя ведутся. Фото: ZN.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о необходимости скорейшего назначения нового специального представителя США по делам Украины.

По его словам, переговоры о назначении нового человека на должность спецпредставителя США ведутся. Об этом Пристайко рассказал в интервью УНИАН.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, который имел бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны. Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион (при президентстве Барака Обамы)", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что новый спецпредставитель должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

"Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые профессионально работают, то есть дипломаты, работающие на этих направлениях. С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", - подчеркнул Пристайко.

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В то же время министр сказал, что Украина "оставляет выбор за нашими американскими партнерами, каким образом может быть реализован этот важный для нас канал связи".

"Непосредственный канал связи был на уровне помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и Курта Волкера. Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме, как можно быстрее", - отметил Пристайко.

Специальный представитель США по делам Украины 54-летний Курт Волкер подал в отставку. Об этом он заявил 27 сентября. Политик занимал эту должность с 2017 года.