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вторник, 21 декабря 2021 02:00

Украинцы за два дня потратили более 130 млн из "Вовиной тысячи" - Шмыгаль

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Украинцы за два дня потратили более 130 млн из &quot;Вовиной тысячи&quot; - Шмыгаль
Украинцы уже потратили более 100 миллионов из "Вовиной тысячи". Фото: Мы не праздновали

С начала старта программы украинцы уже потратили более 134 миллионов гривен от так называемой "тысячи Зеленского".

"Вторые сутки подходят к завершению. 4,9, почти 5 миллионов украинцев открыли счета в банках за это время, 4 миллиона уже зарегистрировались на получение этих денег", заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире "Свобода слова".

Украинцы тратятся в тех сферах, которые пострадали от коронавируса – это кинотеатры, книжные магазины.

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Участники пилотного проекта "Поддержка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 получили уже более 500 млн грн. 1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, сделавший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший зеленый Covid-сертификат в приложении "Дия".

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