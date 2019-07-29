Украинцы создали приложение, чтобы очистить Карпаты

Специалисты создали приложение, чтобы убирать мусор в Карпатах. Фото: lviv1256.com

Чтобы очистить Карпаты от мусора, специалисты львовской команды международной компании GlobalLogic запустили приложение EcoHike.

Это внутренний проект GlobalLogic, разработка и тестирование которого продолжались почти год. Приложение доступно только в украинском App Store и Google Play - сообщили в прессслужбе ІТ-компании.

Изобретение работает так, что когда туристы находят место, где много мусора, но сами его убрать не могут, то обозначают это место на карте, добавляют описание проблемы и фото. Другие пользователи могут проложить свой маршрут отдыха так, чтобы убрать обозначенную местность и изменить информацию о ней в приложении. Так убирать горы смогут все желающие.

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"Идея создания проекта возникла после организованного нашими коллегами похода на гору Хомяк. Путешествуя по склонам, коллеги увидели много оставленного туристами мусора. Убрать его можно было только с помощью облачных и мобильных технологий ", - рассказывает лидер проекта EcoHike Юрий Голованов.

В Министерстве здравоохранения предложили для обсуждения законопроект о санитарных нормах. В нем говорится о правилах утилизации мусора и содержании придомовых территорий и парков.