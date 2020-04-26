Украинцы смогут вернуться домой специальными авиарейсами

Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00. Фото: pexels

На 28 апреля открыли продажу авиабилетов для эвакуации украинских граждан.

Купить их можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines, сообщает Посольство Украины в Швеции на странице в Facebook.

"Открыта продажа билетов на спецрейс" Стокгольм-Киев "28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - написали в сообщении.

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Цена билета стартует от 5836 грн. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00.

Украина в течение месяца не эвакуировали "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины закрыли. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.

В Тернополе покончил жизнь самоубийством мужчина, который после возвращения из Польши находился на обсервации. Мужчина в течении двух лет почти все время жил за границей. 14 апреля он вернулся в Украину, а 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3.