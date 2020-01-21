Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика

На украинском языке должны общаться все чиновники, считает абсолютное большинство украинцев.

69% украинцев считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком. Абсолютное большинство (80%) согласны с тем, что все руководители государства и служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.

Причем относительно государственного языка общения служащих солидарны граждане всех регионов Украины: западного (96%), центрального (86%), южного (71%), восточного (64%).

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В том, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласен 81% граждан, так считают во всех регионах: западном (95%), центральном (86%), южном (71%), восточном (64%).

Статус русского языка, как официального в отдельных регионах, поддерживают 15%.

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах за исключением оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.