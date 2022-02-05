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суббота, 05 февраля 2022 10:41

Украинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни

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Украинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни
Для комфортной жизни украинцам нужно 25 тысяч гривен в месяц. Фото: Униан

Для комфортной жизни украинцам нужно около 25 тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.

"Наибольшие материальные претензии - у людей среднего возраста (35-54 года): 30 тыс. грн, а самые маленькие - у самых молодых (18-24) и самых старших (55-60)
респондентов, их устроит ежемесячный доход в 20 тысяч", - говорится в сообщении.

Большинство опрошенных – 91,7% считают, что цены на продукты будут расти и дальше. Наиболее пессимистично настроены жители северных регионов, ни один респондент с этой территории не выбрал вариант, что цены могут снизиться.

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"Привыкшие к инфляции цен и девальвации национальной валюты украинцы традиционно не хотят сохранять сбережения в гривне: это выбор только 6,9% по сравнению с 41,8% для доллара. Но при этом самые молодые наши респонденты верят в гривну: в возрастной группе 18-24 вдвое больше людей (15,9%) по сравнению с остальными, которые готовы экономить "на старость" в этой валюте", - сказано в сообщении.

На $3,05 млрд больше перечислили украинцы из-за границы в 2021 году. Если в 2020 году эта сумма составляла $11,98 млрд, то в прошлом она выросла на 25,4% до рекордных $15,03 млрд.

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05
февраля

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