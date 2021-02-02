"Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер

Автор: Валерий Шмаков "Наша ментальность - провинция, потому что мы даже для самих себя все упрощаем"

Режиссер Александр Фразе-Фразенко считает, что одна из проблем украинцев как в культуре, так и в других сферах - это тотальное упрощение и неумение глубоко исследовать суть вопроса. Своими соображениями он поделился с Gazeta.ua.

"Я когда первый раз Библию прочитал на английском, удивился, что англоязычный текст и 4 раза длиннее Библии в переводе Огиенко. В Украине всегда была традиция упрощать: мол, украинцам не надо такой глубокой информации. Сами же украинцы думают: надо для них это все упростить, так для них будет нормалёк. Целая психологическая проблема украинцев", - сказал он.

"Это касается и музыки. Типа:" О нет, эта музыка уже будет очень сложная для слушателя украинского. Давайте мы попроще сделаем ". Или:" Эта литература, эта поэзия - это очень герметично, мы такого читать не будем. Дайте нам шестидесятников " . В противовес российской, где немного другой акцент: там переводчики думают, что знают немного больше, чем авторы. И они вместо авторов дописывают или переписывают: "Это он хреново придумал, надо так".

Это показывает ментальность. Наш менталитет - это провинция: "Давайте попроще сделаем, чтобы люди поняли, о чем идет речь", - добавил режиссер.

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Зато, традиции и обряды у нас часто детализированы. А вот в Америке, вспоминает Александр, ему пришлось побывать на самой короткой пасхальной службе Божьей.

"Я был однажды на Пасху в Америке в городке Хантер. Там есть много украинцев. Там гуцульская церковь стоит среди гор, униатская, греко-католическая. И я там услышал самую короткую проповедь, которую я вообще когда-либо слышал. Пасхальные служба продолжалась всего 20 минут. И тогда священник развернулся и говорит: "Христос воскрес! На Флориде завтра будет жарко! Все! Все домой кушать!". Все - для людей ", - рассуждает он.

Александр Фразе-Фразенко стал известным благодаря своим полнометражным документальным фильмам об украинских поэтах-модернистах, в частности: "Чубай" (2014), "Дом на семи ветрах" (2015), "Аквариум в море" (2016). Автор десяти поэтических книг. Переводчик и составитель первой украиноязычной книги стихов Джима Моррисона ( "Избранные стихи", 2013). Как музыкант работает в стилях свободной импровизации, инди-рока и рэпа, дискография насчитывает около 50 альбомов.