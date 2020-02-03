Украинцы отказываются от русского языка в быту

Социологи выяснили, на каких языках украинцы говорят в быту. Фото: zik.ua

Исключительно на украинском языке дома разговаривают почти втрое больше людей, чем на русском.

37,3% жителей Украины разговаривают дома в семье, как правило, исключительно на украинском, а 13,5% - только на русском, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января текущего года. Такие данные социологического опроса пишет Интерфакс-Украина.

Согласно результатам соцопроса, преимущественно украинским дома говорят 11% респондентов (48,3% вместе с теми, кто только украинский), а преимущественно на русском - 14,5% (28% вместе с теми, кто исключительно на русском). Одинаково часто на русском и украинском разговаривают 23,7% опрошенных.

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В рамках исследования опрашивали 2003 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

В Украине зафиксировали всплеск оптимизма на фоне постепенной потери оптимистичных настроений в мире. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии и Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.