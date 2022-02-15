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вторник, 15 февраля 2022 21:21

Украинцы массово заявляют, что остаются в стране для ее защиты - новый флешмоб стремительно распространяется по соцсетям

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В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!".

Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России. Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу.

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В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых во флешмобе поучаствовал известный футболист у УДАРовец Александр Шовковский.

Автор: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
  Известный футболист и УДАРовец Александр Шовковский принял участие во флешмобе
Известный футболист и УДАРовец Александр Шовковский принял участие во флешмобе

Фильтр в Instagram: https://bit.ly/3uOkxO8

Фильтр в Facebook: https://bit.ly/3Bmf6XS

Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвал вступать в территориальную оборону.

Он сообщил, что в Киеве процедуру записи в терроборону упростили. И теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". В "УДАРе" призвали внедрить этот опыт по всей стране.

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Дата
15
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