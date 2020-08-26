Украинцы массово едут на турецкий курорт

Украинцы количественно опередили россиян и немцев среди туристов в Анталии. Фото: pixabay.com

Около миллиона человек этим летом посетили турецкую Анталию. Треть из них - украинские граждане.

Об этом сообщает tsn.

Украинцы количественно опередили россиян и немцев среди туристов. Кроме Анталии украинцы также любят отдыхать в Кемере, Фетхие, Алании, Мармарисе и Бодруме.

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Турция начала принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на коронавирус с 1 июля. Из-за обязательного масочного режима во время полета авиакомпании отказались от питания на борту. По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят повторно измерить температуру через полчаса и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают тест на коронавирус.