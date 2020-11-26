Украинцев предупредят о локдауне за неделю

Украинцев о введении локдауну предупредят за 7-10 дней. Фото: Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал предупредить граждан о введении полного локдауну заранее - за неделю или за 10 дней до введения жестких карантинных ограничений.

Об этом министр сообщил в эфире 112 Украина.

"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику. Мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболеваемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере, мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать", - сказал Степанов.

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Министр также сообщил, что о внедрении в стране карантина выходного дня правительство начало говорить заранее.

"На заседании правительства за неделю до этого мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать", - сказал он.

В Грузии с 28 ноября по 31 января вводят жесткие карантинные ограничения. Правительство обещает ослабить карантин на новогодние праздники.