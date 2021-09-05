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воскресенье, 05 сентября 2021 05:40

Украинцев предупредили о заморозках

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Украинцев предупредили о заморозках
Первые выходные сентября будут достаточно холодными и без осадков. Фото: Pixabay

Поступающий в Украину арктический воздух стал причиной резкого снижения температуры, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в Facebook, 5 сентября прогнозируется + 10 градусов, что более соответствует температурным показателям октября.

Он уточнил, что первые выходные сентября будут довольно холодными и без осадков. Постригань добавил, что в начале новой рабочей недели холодная и без осадков погода сохранится.

Вместе с тем в Укргидрометцентре предупредили, что в ночь на понедельник, 6 сентября, в Украине на поверхности почвы – заморозки до -3°.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима.

В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока. Оно повлечет жару в летний период. Зимы же станут теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украине периодически будут наступать аномальные похолодания с сильным снегом и морозами.

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