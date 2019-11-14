Украинцев предупредили о сильном ветре и дожде

15 ноября в Украине будет ветрено, дождливо. Фото: vsviti.com.ua

В пятницу, 15 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных областях местами небольшой, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренный дождь. На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +1...+6°, на крайнем западе и юге страны +7...+11° тепла, в восточных областях местами +0...+2° мороза; днем +5...+10°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье +11...+16°, на юге Одесской области до +19°.

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В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +1...+6° тепла, днем ​​+5...+10°. В столице без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +3...+5° тепла, днем ​​+8...+10°.

Синоптики предупреждают, что 15 ноября в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый.

13 ноября в Киеве и Киевской области днем ​​ожидается сильный ветер. Порывы достигать до 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый), сообщили в Укргидрометцентре. Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.