Украинцев из Уханя высадят во Львове и отправят на карантин

 
Ексклюзивы
1/5
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Просмотров: 261
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 792
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 990
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
5 Просмотров: 5481
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2448
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 945
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1413
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2268
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2466
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5382
Фото
Все фото
6
5
6
4
6
&quot;Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда&quot; - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
"Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда" - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства
Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Видео
Все видео
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 792
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 945
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 981
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2547
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 126
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
вторник, 18 февраля 2020 20:14

Украинцев из Уханя высадят во Львове и отправят на карантин

  Комментировать
Украинцев из Уханя высадят во Львове и отправят на карантин
20 числа самолет прилетит во Львов. Фото: УНИАН

Вылет самолета для эвакуации украинцев из Уханя запланирован на 2.50 19 февраля.

"По состоянию на 17:40 в Международном аэропорту "Борисполь" запрошен временной слот на вылет рейса PQ 7301 авиакомпании SkyUp, который отправится на эвакуацию украинцев из Китая. Вылет самолета Boeing 737-800 запланирован на 19 февраля в 2:50 по киевскому времени", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Борисполь".

Эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Самолет с украинцами сядет во Львовском аэропорту, сообщает ТСН.

Он сядет в Львове утром 20 февраля. Перед тем осуществит промежуточную посадку в Алматы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус может заразить до 66% населения Земли

После посадки людей четырьмя автобусами под охраной полиции и Нацгвардии перевезут к месту размещения. Его не сообщают, чтобы не вызвать паники. Стало известно лишь, что это может быть где-то во Львовской обл. Борт сядет на отдельный перрон, неподалеку от военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных украинцев оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы.

Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек. 11 из них - иностранцы, передает BBC News Украина. Эвакуация запланирована на 19 февраля. Ее проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp. Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан в Ухане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев из Уханя высадят во Львове и отправят на карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 35118
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 30213
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 27640
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
12
 Просмотров: 17505
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 17389
Общество
"До конца года на Донбассе будет полмиллиона граждан РФ" - Климкин
"До конца года на Донбассе будет полмиллиона граждан РФ" - Климкин
"Мюнхенский план" стал возможен, потому что к власти пришел президент-миротворец
"Мюнхенский план" стал возможен, потому что к власти пришел президент-миротворец
 1 Просмотров: 612
За 2019 год украинцев стало меньше на четверть миллиона
За 2019 год украинцев стало меньше на четверть миллиона Просмотров: 234
"Доченька 4 раза была в коме", - переселенка из Донецкой области просит спасти ее ребенка
"Доченька 4 раза была в коме", - переселенка из Донецкой области просит спасти ее ребенка
 Просмотров: 99
Назвали топ-5 подарков на День влюбленных: неожиданные товары
Назвали топ-5 подарков на День влюбленных: неожиданные товары Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
5
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
3
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 48933
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua