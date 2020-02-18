Украинцев из Уханя высадят во Львове и отправят на карантин

20 числа самолет прилетит во Львов. Фото: УНИАН

Вылет самолета для эвакуации украинцев из Уханя запланирован на 2.50 19 февраля.

"По состоянию на 17:40 в Международном аэропорту "Борисполь" запрошен временной слот на вылет рейса PQ 7301 авиакомпании SkyUp, который отправится на эвакуацию украинцев из Китая. Вылет самолета Boeing 737-800 запланирован на 19 февраля в 2:50 по киевскому времени", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Борисполь".

Эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции.

Самолет с украинцами сядет во Львовском аэропорту, сообщает ТСН.

Он сядет в Львове утром 20 февраля. Перед тем осуществит промежуточную посадку в Алматы.

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После посадки людей четырьмя автобусами под охраной полиции и Нацгвардии перевезут к месту размещения. Его не сообщают, чтобы не вызвать паники. Стало известно лишь, что это может быть где-то во Львовской обл. Борт сядет на отдельный перрон, неподалеку от военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных украинцев оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы.

Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек. 11 из них - иностранцы, передает BBC News Украина. Эвакуация запланирована на 19 февраля. Ее проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp. Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан в Ухане.