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суббота, 10 апреля 2021 01:06

Украинцев до смерти залечивают антибиотиками - израильский врач

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Украинцев до смерти залечивают антибиотиками - израильский врач
За последние сутки в Украине обнаружили 19 676 новых больных коронавирусом. Фото: Reuters

В Украине многих пациентов с коронавирусом залечили антибиотиками.

"Поэтому у вас в больницы поступает такое огромное количество залеченных людей. У вас многие семейные врачи не соблюдают медицинского протокола лечения коронавируса, который Минздрав опубликовал в декабре, с опозданием в семь месяцев: не давать антибиотики без лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции. Все равно, первую фразу которую вы услышите, когда звоните семейному врачу: антибиотик, а то и два, а то и три ", - сказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Брыль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он пояснил, что применение антибиотиков без поднятия лейкоцитоза повышает смертность и тяжесть заболевания при коронавирусе, а также в будущем пациент получит огромное количество антибиотико-резистентных бактерий.

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"Израиль действует по мировым протоколами. Уже с лета 2020 отменили многие виды лечения, которые не являются эффективными, и ухудшают состояние больного. Это, например, давать антибиотики без поднятия лейкоцитов, которые являются маркерами бактериального воспаления. Давать непонятные, неутвержденные лекарства, и таким образом ставить опыты над людьми ... у нас за это врачи сели бы в тюрьму", - сказал врач.

За последние сутки в Украине обнаружили 19 676 новых больных коронавирусом. Из них детей - 751, медработников - 552. В общем коронавирус подхватили 1823674 украинца. Такие данные по состоянию на утро 9 апреля сообщает Минздрав.

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