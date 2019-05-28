Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин

28 мая запустили проект "Полицейский офицер общины". Открытие состоялось в 10:00 в Киеве на Софийской площади.
На официальном мероприятии принимали участие представители руководства государства, Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции, сообщает Урядовий портал.
Полицейский должен взаимодействовать с объединенной территориальной общиной и будет ориентироваться на ее потребности. Это улучшит коммуникацию и позволит быстрее реагировать на заявления жителей.
Офицер будет не только работать на территории общины, но и жить там. Община возьмет на себя часть финансовой поддержки. Поэтому правоохранитель будет отчитываться не только перед руководством, но и перед собственной общиной.
Кандидатов будут выбирать анкетированием. Затем будет 2 этапа отбора. Первый - тестирование на логическое и аналитическое мышление, второе - интервью.
Полицейские, которые пройдут испытания, получат офицерскую должность, служебную машину, планшет, полную экипировку и зарплату около 12 тыс. грн.
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Полицейский офицер общины - вторая часть реформы правоохранительной системы. Началась в 2015-м. Верховная Рада приняла новый Закон "О Национальной полиции".
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