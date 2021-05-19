Украинцев будут вакцинировать на границе

Польша будет вакцинировать украинцев. Фото: Reuters

Украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе.

Это будет вакцина Johnson & Johnson, сообщает Wirtualna Polska.

"Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил профессор Станислав Мазур, руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве.

На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson Johnson.

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Первую дозу вакцины от коронавируса в Польше получили 10 млн человек и объявили о начале вакцинации для молодежи.