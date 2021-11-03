Украинцам увеличили субсидии

Кабмин с парламентом увеличили размер программы субсидий на 12 млрд грн, и в то же время увеличили размер субсидий для граждан.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 3 ноября.
Премьер дал поручение главе Сумской облгосадминистрации и главе Нафтогаза решить вопрос с отоплением домов котельной Сумского национального аграрного университета. ВУЗ должен получить возможность поставлять тепло людям по цене газа, установленной для населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть эффективные министры" - "слуги" не собираются выгонять весь Кабмин
"До конца этой недели должен быть определен перечень объектов, где есть аналогичные проблемы, и разработаны механизмы их решения", - отметил Шмигаль.
Он заверил, что тарифы для населения в нынешнем отопительном сезоне останутся стабильными.
"Местные власти взяли на себя соответствующее обязательство в меморандуме с правительством и Нафтогазом", - пояснил Шмигаль.
Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов для многодетных семей и детских домов семейного типа может составить до 10 тыс. грн.
Комментарии