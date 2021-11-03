Украинцам увеличили субсидии

Тарифы для населения в этом отопительном сезоне останутся стабильными. Фото: УНИАН

Кабмин с парламентом увеличили размер программы субсидий на 12 млрд грн, и в то же время увеличили размер субсидий для граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 3 ноября.

Премьер дал поручение главе Сумской облгосадминистрации и главе Нафтогаза решить вопрос с отоплением домов котельной Сумского национального аграрного университета. ВУЗ должен получить возможность поставлять тепло людям по цене газа, установленной для населения.

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"До конца этой недели должен быть определен перечень объектов, где есть аналогичные проблемы, и разработаны механизмы их решения", - отметил Шмигаль.

Он заверил, что тарифы для населения в нынешнем отопительном сезоне останутся стабильными.

"Местные власти взяли на себя соответствующее обязательство в меморандуме с правительством и Нафтогазом", - пояснил Шмигаль.

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов для многодетных семей и детских домов семейного типа может составить до 10 тыс. грн.