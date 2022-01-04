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вторник, 04 января 2022 09:36

Украинцам с Covid-сертификатами откроют доступ к новым странам

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Украинцам с Covid-сертификатами откроют доступ к новым странам
Скоро украинцам откроют доступ к более чем 80 государств мира. Фото: Reuters

С украинским сертификатом вакцинации можно посетить 52 страны мира.

После присоединения Украины к глобальной сети Covid-сертификатов граждане смогут посещать еще больше стран, говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сказала, что украинцы уже имеют доступ в 52 страны, где признают сертификаты в "Дії".

Скоро украинцам откроют доступ к более чем 80 государств мира.

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"Скоро с украинским Covid-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети ковид-сертификатов, которая может охватить все страны. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных Covid-документов во время пересечения границы", - сказала Карчевич.

С 9 января Израиль сменяет правила въезда для туристов. Теперь будут пускать вакцинированных иностранцев и переболевших коронавирусом. Но при одном условии. Въехать в страну смогут туристы, прибывающие из стран с умеренным уровнем заболеваемости.

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