Украинцам обещают мокрый снег с гололедом и до +12

В ближайшие дни синоптики прогнозируют температурные качели. Местами будет идти мокрый снег и дождь, ожидается гололедица. Фото: pixabay.com

В четверг, 10 декабря, в Украине ожидается сильный ветер 15-20 м/с, гололед.

Днем на Правобережье, в западных и южных областях - мокрый снег и дождь. Температура - от 11° мороза до 12° тепла, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

"Пройдет снег в западных и Одесской областях, днем ​​на Правобережье мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков", - говорят синоптики.

На востоке и северо-востоке днем ​​около 0°; в западных и южных областях 1-6° тепла, на юге Одесской области +7-12.

В Киеве и области днем ​​мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-18 м/с. Температура воздуха около около 0°.

11 декабря ночью в западных, большинстве северных и центральных областей Украины дождь и мокрый снег, местами гололед. Днем в юго-западной части дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью и днем ​​около 0°, ночью на Левобережье 4-9° мороза. В западных и южных областях днем ​​1-6° тепла, на юге Одесской области до 12°.

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12 декабря в западных и южных областях дождь с мокрым снегом, местами гололед. Температура ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла, в Одесской области до 10°. На остальной территории небольшой снег, днем ​​в центральных областях умеренные осадки, местами гололед, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве и области 11 декабря ночью дождь и мокрый снег, местами гололед, днем ​​без осадков. Порывы ветра 15-17 м/с.

12 декабря небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​около 0°, ночью 12 декабря 1-6° мороза.

13-14 декабря в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла. Ночью в южных, днем ​​в западных областях 1-6° тепла, днем ​​на юге страны до 9° тепла.

В столице и Киевской области 13-14 декабря небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.