Украинцам объяснили, как получить Covid-сертификат в "Дії"

Covid-сертификаты в "Дії" станут доступны после обновления версии PlayMarket и AppStore. На технические обновления потребуется несколько дней.
После этого украинцы смогут установить "Дію", сгенерировать сертификат и путешествовать с ним в страны ЕС. Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.
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"Сегодня в 10:00 мы присоединились к ЕС технически публикации решения. Теперь сможем принимать граждан ЕС, проверять на границе действительность европейских документов. Когда Play Market и App Store обновит версию "Дії" украинцы смогут установить сертификат. Поэтому важно при планировании путешествия опираться на информацию МИД и Минздрава. Потому что есть определенные технические вещи. Например, приложение обновляется и это может занять несколько часов или дней ", - сказал Федоров.
Для получения Covid-сертификата нужно:
- установить приложение "Дія";
- перейти в раздел "Услуги";
- поставить электронную подпись.
Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.
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