Украинцам объяснили, как получить Covid-сертификат в "Дії"

После обновления приложения "Дія" украинцы смогут загрузить ковидний сертификат. Фото: epravda.com.ua

Covid-сертификаты в "Дії" станут доступны после обновления версии PlayMarket и AppStore. На технические обновления потребуется несколько дней.

После этого украинцы смогут установить "Дію", сгенерировать сертификат и путешествовать с ним в страны ЕС. Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

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"Сегодня в 10:00 мы присоединились к ЕС технически публикации решения. Теперь сможем принимать граждан ЕС, проверять на границе действительность европейских документов. Когда Play Market и App Store обновит версию "Дії" украинцы смогут установить сертификат. Поэтому важно при планировании путешествия опираться на информацию МИД и Минздрава. Потому что есть определенные технические вещи. Например, приложение обновляется и это может занять несколько часов или дней ", - сказал Федоров.

Для получения Covid-сертификата нужно:

- установить приложение "Дія";

- перейти в раздел "Услуги";

- поставить электронную подпись.

Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.