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среда, 03 июля 2019 11:28

Украинцам хотят запретить материться

2 Комментировать
Украинцам хотят запретить материться
Ольга Богомолец создала проект закона о запрете употреблять ругательства. Фото: Взгляд.

Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду проект закона "О противодействии сквернословию".

Главной задачей закона является "дематюкация языка", пишет tsn.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия снова вцепилась в украинский "языковой" закон

Текст законопроекта находится на рассмотрении в ВР. На сайте парламента его нет.

Предложение главы Офиса президента Андрея Богдана провести референдум о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе не является украинским. Об этом сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор языкового закона Николай Княжицкий во время согласительного совета, передает "Эспрессо".

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Дата
03
июля

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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