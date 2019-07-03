Украинцам хотят запретить материться

Ольга Богомолец создала проект закона о запрете употреблять ругательства. Фото: Взгляд.

Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду проект закона "О противодействии сквернословию".

Главной задачей закона является "дематюкация языка", пишет tsn.ua.

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Текст законопроекта находится на рассмотрении в ВР. На сайте парламента его нет.

Предложение главы Офиса президента Андрея Богдана провести референдум о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе не является украинским. Об этом сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор языкового закона Николай Княжицкий во время согласительного совета, передает "Эспрессо".