Украинцам хотят запретить материться

Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду проект закона "О противодействии сквернословию".
Главной задачей закона является "дематюкация языка", пишет tsn.ua.
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Текст законопроекта находится на рассмотрении в ВР. На сайте парламента его нет.
Предложение главы Офиса президента Андрея Богдана провести референдум о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе не является украинским. Об этом сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор языкового закона Николай Княжицкий во время согласительного совета, передает "Эспрессо".
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