Украинца задержали за контрабанду людей

В Боснии и Герцеговине полицейские арестовали украинца.
Его подозревают в контрабанде людей, сообщает N1.
Во время обыска автомобиля, за рулем которого был украинец, обнаружили 8 человек.
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Они - мигранты из Афганистана и Пакистана.
Подозревают, что транспортное средство использовали для организации перевозки мигрантов. Авто конфисковали.
Подозреваемого доставили в помещение агентства расследований и защиты. Дело начали расследовать.
В лесу на Закарпатье пограничники задержали 12 иностранцев. Задержанные назвались гражданами Афганистана, ни один из них не имел при себе документов.
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