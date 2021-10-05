Украина заняла 38-е место в мировом рейтинге паспортов

В третьем квартале Украина опустилась на одно место в рейтинге. Фото: Pexels

Украина опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге паспортов.

Это произошло из-за введения визы по прибытии с Кенией, свидетельствуют опубликованные данные индекса паспортов на четвертый квартал от компании Henley & Partners.

Украинцы могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира.

Закрытые из-за пандемии границы привели к самому большому разрыву в возможностях путешествовать за 16-летнюю историю рейтинга. Граждане Японии и Сингапура могут посетить на 166 стран больше, чем граждане Афганистана. Они имеют безвиз в 26 стран мира.

"На практике страны "глобального Севера" ввели в действие строгие ограничения на въезд, связанные с Covid-19. В то же время многие страны с более низкими показателями наоборот открыли свои границы без взаимности со стороны стран с более сильными паспортами. Это создало разрыв в возможностях для путешествий даже для полностью вакцинированных путешественников из стран, находящихся в нижней части индекса", - говорится в отчете по результатам исследования.

Япония сохраняет запрет на въезд почти для всех иностранцев. Германия ограничивает въезд граждан из примерно 100 стран.

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Египет занимает 97-е место в рейтинге, но не вводит ограничения. Его граждане имеют безвиз с 51 страной. Кения занимает 77-е место, не имеет запретов на въезд, но граждане имеют свободный въезд в 72 страны.

В январе 2021 года украинский паспорт был на 41-й позиции. Лучшие для путешествий паспорта у японцев. Они позволяют безвизовый въезд в 191 стране и территории в мире.