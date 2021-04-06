Украина заключила договор о получении 10 млн доз вакцины Pfizer

Зеленский по поводу предоставления вакцины договорился в феврале. Фото: Reuters

10 млн доз вакцины Pfizer поступят в Украину в течение 2021 года.

"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут доставлены в течение 2021 года", - написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр надеется, что сотрудничество между Украиной и американскими компаниями-производителями вакцин будет расширяться.

В феврале по поводу предоставления вакцин договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец-то подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла, он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - заявил Зеленский.

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Переговорами по поводу поставок вакцины в Украину занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

8 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла. Сначала планировалось, что вакцину для профилактики Covid-19 от компании Pfizer начнут поставлять в Украину в конце февраля - начале марта. 23 февраля 2021 главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о регистрации в Украине вакцины от Pfizer. В конце марта стало известно, что Кабинет министров получил подтверждение о поставках дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer / BioNTech в пределах глобального механизма COVAX. Их доставят траншами до конца июня.