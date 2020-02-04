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среда, 05 февраля 2020 20:23

Украина вряд ли сможет наказать Россию за агрессию через международные суды - эксперт

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Украина вряд ли сможет наказать Россию за агрессию через международные суды - эксперт
Геннадий Друзенко: Добиться в международных юрисдикциях символической справедливости - установить мир, восстановить территориальную целостность, добиться реституции нарушенных прав - для Украины вряд ли реально. Фото: Радио Свобода

Мы имеем обнадеживающий вещь. Можем спорить об истории, религии, прошлом, но хотим сами решать, как нам жить. Между нами может доходить до ссоры и мордобоя, но третий не должен лезть в нашу драку.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Эта базовая субъектность - глубокое основание нашего сопротивления. На фронте половина людей - русскоязычные. Общий враг объединил нас. Шесть лет противостояния показывают - мы достаточно опорные", - считает он.

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8 ноября в прошлом году Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в иске Украины против России о финансировании терроризма и преследование крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму. Но, к сожалению, реального смысла это не имеет, говорит эксперт.

"В 1980-е в Никарагуа сандинисты получили власть. Америка не могла этого вынести, минировала их порты, финансировала контрас. Никарагуа выиграли дело в Международном суде ООН против США. Но единственный орган, который мог заставить Штаты выполнить это решение - Совет безопасности ООН. Америка и Россия - ее постоянные члены и имеют право вето. США не выполнили решение суда, дождались пока в Никарагуа сменилась власть, и новое правительство отозвало иск.
Поэтому в отношении судов я пессимистично настроен всюду, где речь не идет о коммерческих споры, как в деле Нафтогаза против Газпрома. Добиться в международных юрисдикциях символической справедливости - установить мир, восстановить территориальную целостность, добиться реституции нарушенных прав - для Украины вряд ли реально", - добавляет Геннадий Друзенко.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.

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05
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