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среда, 10 июля 2019 12:34

Украина впервые примет ежегодную встречу экспертов pro bono и интеллектуального волонтерства

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Украина впервые примет ежегодную встречу экспертов pro bono и интеллектуального волонтерства
26-27 сентября в Киеве пройдет European Pro Bono Summit

26-27 сентября в Киеве состоится European Pro Bono Summit - международное событие, которое объединяет лучшие практики pro bono, корпоративного волонтерства и социальной ответственности. Саммит состоится в Украине благодаря активному развитию в стране импакт-инвестирования (инвестирования в социально значимые проекты), инициатором которого является одесский филантроп Егор Гребенников.

Об этом пишет Лига Бизнес.

Pro bono (с лат. Pro bono publico - для общественного блага) означает бесплатность услуг, оказываемых профессионалами для общества. Участие в European Pro Bono Summit примут более 150 экспертов pro bono из 15 стран. Ожидается 30 представителей иностранного бизнеса и 50 - украинского.

По данным Лига Бизнес, инициатор pro bono в Украине Егор Гребенников свой первый общественно полезный проект "Кислород" запустил еще в 2006 году. Впоследствии, собрав необходимый опыт, бизнесмен открыл уникальный центр социальных инноваций Impact Hub Odessa.

"Первопроходцам прощается многое. Когда ты начинаешь играть в новую для твоей страны игру - импакт-инвестирование, правил никто толком не понимает и поэтому никто тебя строго не судит. Сфера деятельности – социальные проблемы в разных направлениях - это огромное непаханое поле. По умолчанию любая деятельность на этом поле встречается обществом с одобрением, особенно если ты не используешь это как трамплин для политики", - рассказал в интервью Лига Бизнес Егор Гребенников.

По его словам, Impact Hub Odessa сегодня - это уже 1300 кв. м пространства, 7 регулярных программ в разных сферах, 200+ инкубированных и сопровождаемых социальных проектов, 1700 публичных событий и более 50 000 гостей в год.

"Кстати, 19-21 сентября этого года Одесса и Украина впервые принимает саммит European Impact Hub Gathering – к нам съедутся около 200 представителей социальных акселераторов со всей Европы. Часть мастер-классов открытая. Будет очень интересно и вдохновляюще. Приходите", - отметил бизнесмен.

По данным Лига Бизнес, Егор Гребенников является соучредителем частного портового оператора ТИС. Издание отмечает, что все владельцы компании поддерживают разнообразные pro bono проекты. Одним из наиболее ярких в Одессе является возрождение Зеленого театра в городском парке Шевченко. За 5 лет в проект было инвестировано более $600 тысяч.

"В результате получилось создать самую популярную в Одессе культурно – образовательную open air площадку. Платные коммерческие мероприятия и аренда мест под продажу еды и напитков частично окупает бесплатные культурные и образовательные мероприятия. Можно окупать бесплатные мероприятия полностью, но тогда коммерческих мероприятий станет 90%. Поэтому я систематически дотирую Зеленый Театр", - рассказал Егор Гребенников.

Бизнесмен особое внимание уделяет двум проектам, которые считает наиболее перспективными: это Mindspot - сеть центров развития навыков mindfulness (осознанности) и Pro Bono Club Ukraine - сообщества из тысяч профессионалов в различных сферах (маркетологов, юристов, аудиторов, HR, логистов и др.), оказывающего бесплатную консультативную помощь социально значимым проектам.

"Почему я всем этим занимаюсь? В подростковом возрасте многим свойственен нигилизм и я не был исключением. Лет С 13-ти я мучил родителей отрицанием общественных устоев, доказывая, что всё вокруг не так, как надо и что можно нам всем быть подобрее и жить получше и подружнее, как одна семья. Честно говоря, я до сих пор так считаю", - резюмировал Гребенников.

По данным Лига Бизнес, кроме Impact Hub Odessa, в Украине есть несколько социально направленных проектов - общественные рестораны Urban Space 100 в Ивано-Франковске или 4City в Одессе, 80% прибыли которых идут на социальные инновации. При этом, как пишет издание, за рубежом мода на общественно полезные проекты дошла уже и до мировых гигантов - таких как Apple, Adidas и Danone.

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