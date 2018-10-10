Украина в ООН вспомнила об оккупированном Крыме и предупредила о последствиях

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко считает уровень милитаризации РФ Крыма "беспрецедентным". Фото: Прямий

Постоянный представитель Украины при ООН назвал уровень милитаризации РФ Крымского полуострова "беспрецедентным" и подчеркнул, что Москва выбрала путь эскалации и наращивания агрессии, расширяя и углубляя ее.

Об этом он сказал на заседании по милитаризации оккупированного Крыма, передает Укринформ.

"Оккупация и последующая милитаризация Крыма имеет далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, но и во всей Южной Европе, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока.

Нынешние события в Сирии являются убедительными доказательствами этого", - подчеркнул Ельченко, имея в виду поддержку РФ режима Асада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ

"РФ продолжает систематически нарушать фундаментальные права и свободы в оккупированном Крыму, особенно против крымских татар и этнических украинцев, что фиксировалось соответствующими международными механизмами, в том числе в ООН, ОБСЕ и Совета Европы", - отметил представитель Украины.

"Учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности, Украина намерена представить проект резолюции Генассамблеи ООН с целью предотвращения России от дальнейшей милитаризации территории Украины и окружающих регионов", - заявил Ельченко

"Вопрос о возвращении Крыма есть и будет абсолютным приоритетом украинской внешней и внутренней политики", - также подчеркнул он.

Украинская делегация в ООН обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Поводом стали самовольные действия РФ в Азовском море, которые блокируют морское сообщение.