Украина в десятке стран, где коронавирус распространяется особенно быстро

Украина 9-я в мире по динамике распространения Covid-19, передает сайт Worldometers.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев болезни являются Италия, Германия, Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцину от коронавируса начали развозить миром

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений являются Франция, Испания, Великобритания, Украина на 8-м месте.

На утро субботы, 28 ноября, в Украине от коронавируса умерли 184 пациенте. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получил 16 294 человека, что для страны является новым рекордом за все время пандемии. С положительного - выздоровела 8897 пациентов.