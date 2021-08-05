Украина ужесточила правила пересечения границы

Вступили новые правила пересечения украинской границы. Фото: Укринформ

В Украине вступили в силу изменения правил пересечения украинской границы.

Вводятся ПЦР-тестирование для тех, кто приезжает в страну без подтверждения вакцинации, а прибывшие из Индии и РФ будут отправляться на самоизоляцию, сообщает "Интерфакс-Украина".

Для украинцев, которые уехали за границу после 4 августа, будет беспрепятственный въезд обратно в Украину только при условии как минимум одной прививки от Covid-19.

Иностранцам нужно при пересечении украинской границы либо быть полностью вакцинированными, либо иметь на руках негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда, и страховой полис.

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В Украине начало расти количество новых больных коронавирусом. За сутки 3 августа обнаружили 984 инфицированных. Больше всего новых пациентов в Киеве, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.