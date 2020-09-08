Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 140 тыс. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2411 новых больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 8 сентября, имеем 140 479 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2937 - летальные. 57 пациентов умерли за последние сутки и это рекордное количество.

Преодолели болезнь 63 546 пациентов, из них за последние сутки - 940, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 4450 случаев;

Волынская область - 5943 случая;

Днепропетровская область - 2843 случая;

Донецкая область - 1675 случаев;

Житомирская область - 3812 случаев;

Закарпатская область - 8180 случаев;

Запорожская область - 1981 случай;

Ивано-Франковская область - 10 508 случаев;

Кировоградская область - 867 случаев;

г. Киев - 15511 случаев;

Киевская область - 6370 случаев;

Львовская область - 16 073 случая;

Луганская область - 448 случаев;

Николаевская область - 1690 случаев;

Одесская область - 8721 случай;

Полтавская область - 997 случаев;

Ровенская область - 9860 случаев;

Сумская область - 2070 случаев;

Тернопольская область - 7580 случаев;

Харьковская область - 11 202 случая;

Херсонская область - 518 случаев;

Хмельницкая область - 3253 случая;

Черновицкая область - 11 431 случай;

Черкасская область - 2046 случаев;

Черниговская область - 2450 случаев.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начало действовать с 7 сентября.