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вторник, 08 сентября 2020 09:05

Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса

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Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 140 тыс. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2411 новых больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 8 сентября, имеем 140 479 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2937 - летальные. 57 пациентов умерли за последние сутки и это рекордное количество.

Преодолели болезнь 63 546 пациентов, из них за последние сутки - 940, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 4450 случаев;
Волынская область - 5943 случая;
Днепропетровская область - 2843 случая;
Донецкая область - 1675 случаев;
Житомирская область - 3812 случаев;
Закарпатская область - 8180 случаев;
Запорожская область - 1981 случай;
Ивано-Франковская область - 10 508 случаев;
Кировоградская область - 867 случаев;
г. Киев - 15511 случаев;
Киевская область - 6370 случаев;
Львовская область - 16 073 случая;
Луганская область - 448 случаев;
Николаевская область - 1690 случаев;
Одесская область - 8721 случай;
Полтавская область - 997 случаев;
Ровенская область - 9860 случаев;
Сумская область - 2070 случаев;
Тернопольская область - 7580 случаев;
Харьковская область - 11 202 случая;
Херсонская область - 518 случаев;
Хмельницкая область - 3253 случая;
Черновицкая область - 11 431 случай;
Черкасская область - 2046 случаев;
Черниговская область - 2450 случаев.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начало действовать с 7 сентября.

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Дата
08
сентября

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