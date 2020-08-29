Украина установила антирекорд от начала пандемии Covid-19

В Украине растет количество больных на Covid-19. Фото: REUTERS.

За последние сутки в Украине зафиксировали 2481 случай Covid-19. 41 больной умер, 1055 - выздоровели. В общем 56 137 пациентов выздоровели от начала пандемии.

Больше всего больных - 265 обнаружили в Киеве. 247 случаев коронавируса в Харьковской области, 227 в Тернопольской, 190 во Львовской, 182 - в Ивано-Франковской, сообщает СНБО.

Больше всего смертальних случаев за сутки в Киеве - от Covid-19 умерло 6 человек. Еще по 5 смертей зафикcувалы во Львовской и Закарпатской областях, 4 - в Ивано-Франковской, 3 - в Одесской.

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Вчера, 28 августа зарегистрировали 2438 новых больных коронавирус. Это было рекордное количество с начала эпидемии в стране. Всего с начала пандемии Covid-19, 114 497 лабораторно подтвержденных случаев. Из них 2492 - летальные.