Украина среди фаворитов Евровидения - Favbet

По прогнозам экспертов Favbet группа Go_A оказалась среди главных претендентов на победу в конкурсе.

После первых репетиций группа Go_A привлекла внимание публики. Представители европейской прессы уверены в победе украинского коллектива. Они признали перфоманс группы лучшим, а эксперты Favbet оценили вероятность победы в конкурсе вдвое выше чем до этого.

Группа Go_A победила в национальном отборе и должна была выступить на Евровидении еще в прошлом году. Но в связи с эпидемией коронавируса конкурс перенесли на год. За это время участники должны были подготовить новую композицию для выступления. Вместо песни "Соловей" Go_A представит "Shum". Новая песня приятно поразила публику. Об этом говорят 4 млн просмотров и 25 тыс. комментариев на YouTube к клипу композиции, которая будет представлена ​​на конкурсе.

Евровидение состоится в Роттердаме на "Ahoy Arena". Go_A начнет выступление в первом полуфинале 18 мая.