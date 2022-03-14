Украина согласовала 10 гуманитарных коридоров: обнародовали маршрут

14 марта должно заработать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Фото: ГСЧС Украины

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о маршрутах гуманитарных коридоров, запланированных на 14 марта.

Соответствующую информацию обнародовала в Facebook.

"Гуманитарный конвой из Запорожья в Мариуполь Донецкой области – с обязательным разминированием по всему маршруту. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для Мариуполя в сопровождении церковнослужителей продолжит следовать маршрутом из Бердянска", – написала она.

Маршруты 10 гумкоридоров:

1. Из сел Богдановка и Новая Богдановка Киевской области в направлении города Бровары (Новая Богдановка – Богдановка – Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

2. Из села Победа Киевской области в направлении Киева (Победа, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.

3. Из села Бобрик Киевской области в направлении Броваров (Бобрик – Богдановка – Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

4. Из города Гостомель (военный городок) Киевской области в город Белогородка (Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитки – Петрушки – Белгородка – Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Шпитки, Михайловка-Рубежовка, Буча, Гостомель).

5. Из поселков Немишаево и Ворзель Киевской области в город Белогородка (Немишаево – Березова – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белгородка).

Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белогородка, Игнатьевка, Гореничи, Стоянка, Мила, Мечта, Красный Хутор, Мих.Рубежовка, Ворзель поворот на санаторий "Украина" ул. Рождественский, Немешаево ЖД переезд "Рождественский железнодорожный" останов. Парк "Вечной Славы" Немешаево пункт сбора ул. Богдана Хмельницкого, ул. Яковенко до перекрестка ул. Центр. пункт сбора.

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6. Из поселка Дмитровка Киевской области в город Белогородка (Дмитровка – Игнатовка – Мила – Петрушки – Белогородка). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Мила, Игнатьевка, Дмитровка).

7. Из города Северодонецк Луганской области в город Славянск Донецкой области (Северодонецк - Лисичанск - Славянск (через Бахмух))

8. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск).

9. Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горное – Лисичанск – Бахмут – Славянск).

10. Из города Новоайдар Луганской области в город Славянск Донецкой области (Новоайдар - Северодонецк - Лисичанск - Славянск).

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.