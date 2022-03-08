Украина сбила 52 самолета оккупанта и 69 боевых вертолетов

Фото: dyvys.info

За 12 дней войны в Украине с российскими захватчиками украинские военные сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

Об этом сообщило командование Воздушных Сил Украины в Telegram канале.

"12 сутки войны, а украинская противовоздушная оборона до сих пор эффективно уничтожает российского оккупанта в воздухе. Многие крылатые ракеты, выпущенные россиянами по разным направлениям, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. А сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они – Призраки! И доказали это минувшей ночью, уничтожив в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий – в этом же бою, сбили зенитные ракетные войска", – говорится в сообщении.

Удачно также отработала ударная авиация Воздушных Сил. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.

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В течение суток 7 марта украинские военные сбили вражеского вертолета и трех истребителей. Один из них в Харьковской области уничтожил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, другие два – под Киевом, сбитые зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВС Украины.

За 12 суток войны в воздушном противостоянии Украина сбила десятки крылатых и баллистических ракет российской армии, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.