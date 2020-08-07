"Украина рискует попасть в историческую ловушку" - философ

Тарас Лютый: Чтобы выйти из замкнутого круга, мы с позиции настоящего должны помнить о прошлом. Фото: Тарас Подолян

Украинцы не должны стремиться кого-то догнать или перепрыгнуть какой-то этап своего развития.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Если будем стремиться к этому, можем упустить важные и фундаментальные вещи государственного, общественного опыта. Без них попадем в историческую ловушку.

Допустим, Украина хочет совершить прыжок из прошлого в будущее, пропустив какое-то звено. Так в нашей истории постоянно будут появляться моменты, которые не проговорили вовремя. Неизученные уроки будут напоминать о себе. Это будет тянуться за нами. Если не сможем понять, что война в Донбассе - за независимость, не сможем ее закончить. Она постоянно будет теплиться на границах", - объясняет эксперт.

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Во времена Украинской народной республики украинцы не смогли консолидироваться, общество разбежалось, напоминает он.

"Чтобы выйти из этого замкнутого круга, мы с позиции настоящего должны помнить о прошлом. Но фокусироваться на будущем. Меняться самым и менять мир вокруг ", - добавляет он.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

С 00:01 27 июля на Донбассе вступило в силу соглашение о "полном и всеобъемлющее прекращение огня". Достигли его 22 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.