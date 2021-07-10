Украина разрабатывает вакцину против Covid-19 - подробности

Вакцину против коронавируса в Украине разрабатывает три команды ученых. ФОТО: pixabay.com

В Украине три научных команды работают над созданием вакцины против коронавируса.

Две из них являются представителями Национальной академии наук, заявил в интервью ТСН.ua главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Одна разработка ведется академиком Андреем Сибирным во Львове. Другая - это институт биохимии имени Палладина. Профессор Сергей Комиссаренко является научным руководителем команды. Также разработкой вакцины занимаются частные компании: есть украино-американский проект, который ведет исследователь Михаил Фаворов с компанией "Диапроф-Мед" и фармпроизводителем "Индар". Верю в украинских ученых и уверен - рано или поздно, но они нам покажут результаты своей работы. Прототип украинской вакцины появится. Пока же исследователи еще на раннем этапе обоснования или клинических этапов испытания препаратов", - заявил Кузин.

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Также есть иностранные партнеры, заинтересованные в налаживании производства вакцин в Украине, добавил Кузин.

"В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации. Самым быстрым вариантом может быть производство инактивированной вакцины, например CoronaVac или мРНК-вакцины, потому как технологически цикл является относительно простым. До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий. Единственным крупным препятствием к локализации производства всегда будет требование о переквалификации ВООЗ. Оно относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна быть выработана. Сейчас украинские биотехнологические производства, которые никогда не работали на экспортные мощности, не имеют такой переквалификации. Этот вопрос до одного года", - сказал главный санитарный врач.

Новая волна коронавируса может начаться в Украине в середине или в конце июля. Это может произойти, потому что украинцы стали гораздо реже придерживаться карантинных норм. В транспорте и магазинах многие находятся без масок. Ранее медицинские эксперты прогнозировали, что вспышка вируса случится осенью. Отмечали, что коронавирус становится сезонной болезнью.