Украина расширила список "красных" стран: полный перечень

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень стран "красной" зоны. Это сделали из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

В этот перечень попали 127 стран. Информацию в субботу, 1 августа, разместили на официальном сайте министерства.

Поэтому количество стран, отнесенных к "красной" зоны, увеличилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим перечнем. В него вошли, в частности, Польша, Кипр, Грузия, недавно были в "зеленом" перечне.

В "зеленой" зоне Украины находится 66 стран, в том числе популярные туристические направления - Турция и Египет. Кроме того, в эту зону попали Хорватия, Италия, Греция, Швеция, Португалия, Великобритания.

Автор: moz.gov.ua Министерство здравоохранения Украины расширило перечень стран "красной" зоны

Украина изменила правила въезда для людей, которые возвращаются из-за границы во время карантина. Новые правила действуют с 1 августа.