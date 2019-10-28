Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко

Автор: Валерий Шмаков "Должна быть схема легального выхода с тени", - считает Отар Довженко

Бытовое мелкое взяточничество - большая болезнь общества, чем даже крупная коррупция. Так считает журналист и писатель Отар Довженко. "Люди, которые в быту привыкли решать любую свою проблему взяткой, толерантно относятся и к большой коррупции. Более того, большая коррупция будто оправдывает их мелкую", - рассказал он в интервью журналу "Країна".

"Взяточники - это самое большое зло, которое не позволяет развиться прозрачной открытой индустрии. Люди не понимают, что даже одной своей взяткой они делают невозможным нормальное функционирование системы для многих других людей", - отметил он.

По мнению Отара Довженко, увеличение зарплаты врачей проблему взяточничества в медицине не решит.

"Какой бы зарплата достойной ни была, людям всегда хочется больше. Пусть даже зарплата будет две тысячи долларов. Но на взятках человек может иметь эти деньги в день. Кто откажется?

Зарплата должна быть достойная независимо от явления взяточничества. Если человек считает свою зарплату недостаточной и требует дополнительных денег, пусть идет в бизнес. О враче-взяточнике часто говорят: он мог бы поехать в любую страну и там зарабатывать те деньги легально. И пусть едет - в Израиль, Австрию и там зарабатывает эти сотни тысяч долларов легально. А здесь освободит место для кого-то, кто готов работать честно. Молодые специалисты не могут вырасти как профессионалы, так как места заняты взяточниками ".

Правоохранительная система сейчас не работает на наказание нарушителей закона. Она в первую очередь обеспечивает интересы органов власти и свои собственные

Правоохранительная система сейчас не работает на наказание нарушителей закона. Она в первую очередь обеспечивает интересы органов власти и свои собственные, - говорит журналист.

"Правоохранители сами решают, кого наказать, а кого нет. Это так называемое шантажистское государство. Правоохранители имеют за что наказать каждого гражданина, но наказывают выборочно. Каждый гражданин знает, что если государству будет нужно, к нему придут и привлекут за ту же неуплату налогов . Это, наверное, самое дрянное проявление государства. Собственно, такой Украина была при всех президентах.

Это меняется внедрением прозрачных понятных способов жить легально. Однако сейчас жить законно трудно. Нет условий: ты сталкиваешься с огромным количеством бюрократии и закрытыми дверями, с непонятными процедурами. В то же время государство дает тебе возможность что-то нарушать и якобы не быть за это наказанным. Но ты оказываешься в ситуации латентно виновного.

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Сейчас, когда начинают внедрять кассовые аппараты для мелких предпринимателей, по своей среде чувствую, как прокатываются волны паники. Люди в панике: "Нас разоблачили, нам сейчас прикрутят поступление денег". Это ненормально. По-нормальному, начиная с макроуровня и заканчивая каждым конкретным человеком, должна быть какая-то схема легального и положительного привлечения людей к выходу из тени, без отрубания рук. Надо менять систему - выбивать из нее этот шантажистский компонент, когда инспектор, прокурор, судья решает, кого наказывать, а кого нет, и подвешивает миллионы людей в состоянии полувиновности", - подчеркнул Отар Довженко.

Интервью с Отаром Довженко читайте в журнале "Країна".

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал бизнес сообщать о случаях вымогательства взяток. Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе. "Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, от больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом", - сказал Гончарук.