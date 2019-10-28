 
Ексклюзивы
1/5
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 180
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 405
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13347
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1872
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7479
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1359
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7344
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41391
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
9
3
9
5
6
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Более полутысячи активистов в Киеве протестуют против разведения сил
Более полутысячи активистов в Киеве протестуют против разведения сил
&quot;Сепар в сметане&quot; - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Видео
Все видео
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Выбрали судью Конституционного суда
Выбрали судью Конституционного суда
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1359
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6075
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7749
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1935
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 918
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 12:30

Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко

  Комментировать
Автор: Валерий Шмаков
  "Должна быть схема легального выхода с тени", - считает Отар Довженко
"Должна быть схема легального выхода с тени", - считает Отар Довженко

Бытовое мелкое взяточничество - большая болезнь общества, чем даже крупная коррупция. Так считает журналист и писатель Отар Довженко. "Люди, которые в быту привыкли решать любую свою проблему взяткой, толерантно относятся и к большой коррупции. Более того, большая коррупция будто оправдывает их мелкую", - рассказал он в интервью журналу "Країна".

"Взяточники - это самое большое зло, которое не позволяет развиться прозрачной открытой индустрии. Люди не понимают, что даже одной своей взяткой они делают невозможным нормальное функционирование системы для многих других людей", - отметил он.

По мнению Отара Довженко, увеличение зарплаты врачей проблему взяточничества в медицине не решит.

"Какой бы зарплата достойной ни была, людям всегда хочется больше. Пусть даже зарплата будет две тысячи долларов. Но на взятках человек может иметь эти деньги в день. Кто откажется?

Зарплата должна быть достойная независимо от явления взяточничества. Если человек считает свою зарплату недостаточной и требует дополнительных денег, пусть идет в бизнес. О враче-взяточнике часто говорят: он мог бы поехать в любую страну и там зарабатывать те деньги легально. И пусть едет - в Израиль, Австрию и там зарабатывает эти сотни тысяч долларов легально. А здесь освободит место для кого-то, кто готов работать честно. Молодые специалисты не могут вырасти как профессионалы, так как места заняты взяточниками ".

Правоохранительная система сейчас не работает на наказание нарушителей закона. Она в первую очередь обеспечивает интересы органов власти и свои собственные

Правоохранительная система сейчас не работает на наказание нарушителей закона. Она в первую очередь обеспечивает интересы органов власти и свои собственные, - говорит журналист.

"Правоохранители сами решают, кого наказать, а кого нет. Это так называемое шантажистское государство. Правоохранители имеют за что наказать каждого гражданина, но наказывают выборочно. Каждый гражданин знает, что если государству будет нужно, к нему придут и привлекут за ту же неуплату налогов . Это, наверное, самое дрянное проявление государства. Собственно, такой Украина была при всех президентах.

Это меняется внедрением прозрачных понятных способов жить легально. Однако сейчас жить законно трудно. Нет условий: ты сталкиваешься с огромным количеством бюрократии и закрытыми дверями, с непонятными процедурами. В то же время государство дает тебе возможность что-то нарушать и якобы не быть за это наказанным. Но ты оказываешься в ситуации латентно виновного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы отказываемся от наказания преступников ради освобождения невинных - Отар Довженко

Сейчас, когда начинают внедрять кассовые аппараты для мелких предпринимателей, по своей среде чувствую, как прокатываются волны паники. Люди в панике: "Нас разоблачили, нам сейчас прикрутят поступление денег". Это ненормально. По-нормальному, начиная с макроуровня и заканчивая каждым конкретным человеком, должна быть какая-то схема легального и положительного привлечения людей к выходу из тени, без отрубания рук. Надо менять систему - выбивать из нее этот шантажистский компонент, когда инспектор, прокурор, судья решает, кого наказывать, а кого нет, и подвешивает миллионы людей в состоянии полувиновности", - подчеркнул Отар Довженко.

Интервью с Отаром Довженко читайте в журнале "Країна".

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал бизнес сообщать о случаях вымогательства взяток.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, от больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом", - сказал Гончарук.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 31782
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 20313
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
11
 Просмотров: 14904
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 11 Просмотров: 13411
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 10134
Общество
Получить больничный станет проще: подробности
Получить больничный станет проще: подробности Просмотров: 27
Кривоноса предупредили об отставке
Кривоноса предупредили об отставке Просмотров: 1521
"Доведу дело до конца, как бы власть не хотела ее слить", - Соколова о коррупции в Институте рака
"Доведу дело до конца, как бы власть не хотела ее слить", - Соколова о коррупции в Институте рака Просмотров: 999
Дубилет объяснил, когда и как украинцы смогут работать без трудовых книжек
Дубилет объяснил, когда и как украинцы смогут работать без трудовых книжек Просмотров: 126
Украина и Россия готовят новый обмен пленными
Украина и Россия готовят новый обмен пленными Просмотров: 108
Больше всего комментируют
11
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
7
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
Голосов: 46682
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua