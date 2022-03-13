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воскресенье, 13 марта 2022 06:36

Спецтема: Война России против Украины

Украина потеряла связь с портом Мариуполя

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Украина потеряла связь с портом Мариуполя
ариуполь находится в осаде уже 13 суток. В городе гуманитарная катастрофа – нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильного связи. Фото: epravda.com.ua

Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь несколько дней.

Об этом сообщают в пресс-службе Кабмина.

"Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками, - говорится в сообщении. – Мариуполь находится в осаде уже 13 суток. В городе гуманитарная катастрофа – нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильного связи.

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Только два порта в Украине, Измаил и Рени перегружают грузы на экспорт.

"На данный момент известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестно", - говорят в Кабмине.

Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров.

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