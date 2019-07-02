Украина потеряла безвиз с двумя странами

В Джибути и Бенин украинцы теперь должны получать электронную визу вместо визы по прибытии. Фото: из открытых источников

По состоянию на начало июля украинцы могут посещать без визы или с визой по прибытии 126 стран мира. Это на две меньше, чем кварталом ранее.

За 2-й квартал этого года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира с 40-го на сорок четвёртое место, разделив его с Никарагуа и Тувалу.

За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии, об этом свидетельствуют данные опубликованного компанией Henley & Partners обновленного Индекса паспортов.

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1-е место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая 3 месяца назад была на первой строчке, потеряла 2 позиции и теперь занимает 2-е место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкает Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

В Киеве возникли очереди на изготовление биометрических загранпаспортов и украинских паспортов в виде ID-карточек. В июне количество заказчиков таких документов резко возросло почти на четверть.