За биометрическим паспортом снова выстраиваются очереди

В столице возникли очереди на изготовление биометрических загранпаспортов и украинских паспортов в виде ID-карточек.
В июне количество заказчиков таких документов резко возросло почти на четверть, сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай.
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Посетителей столько, что в ЦПАУ снова возникли очереди. Чиновники объясняют повышение спроса ожидаемым в июле подорожанием оформления документов.
"Подорожание стоимости ID-карты привело к росту количества обращений в ЦПАУ в июне на 23%", - объяснила Шамрай.
Начиная с июня 2017-го - как начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом - столичные центры предоставления административных услуг выдали около 300 тыс. заграничных биометрических паспортов.
Стоимость оформления биометрических документов возрастет с 1 июля 2019-го.
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