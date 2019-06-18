За биометрическим паспортом снова выстраиваются очереди

В среднем, стоимость оформления документов увеличится на 120 грн. Фото: versii.if.ua

В столице возникли очереди на изготовление биометрических загранпаспортов и украинских паспортов в виде ID-карточек.

В июне количество заказчиков таких документов резко возросло почти на четверть, сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай.

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Посетителей столько, что в ЦПАУ снова возникли очереди. Чиновники объясняют повышение спроса ожидаемым в июле подорожанием оформления документов.

"Подорожание стоимости ID-карты привело к росту количества обращений в ЦПАУ в июне на 23%", - объяснила Шамрай.

Начиная с июня 2017-го - как начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом - столичные центры предоставления административных услуг выдали около 300 тыс. заграничных биометрических паспортов. Стоимость оформления биометрических документов возрастет с 1 июля 2019-го.