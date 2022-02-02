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среда, 02 февраля 2022 07:02

Украина получит от Польши зенитно-ракетные комплексы Piorun

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Правительство Польши одобрило оказание военной поддержки Украине.

Страна передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun, сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Автор: twitter.com/mblaszczak
  Украина получит от Польши переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun
Украина получит от Польши переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun

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"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun", - написал Мариуш Блащак.

Кроме зенитно-рекетных комплексов Украине передадут боеприпасы.

Польша решила предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии, заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох на брифинге 31 января. Идею поддержал президент Польши Анджей Дуда.

Решение передали на проработку министра обороны Мариуша Блащака.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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