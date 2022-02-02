Украина получит от Польши зенитно-ракетные комплексы Piorun

Правительство Польши одобрило оказание военной поддержки Украине.
Страна передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun, сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прибыла "шестая птичка" с военной помощью от США
"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun", - написал Мариуш Блащак.
Кроме зенитно-рекетных комплексов Украине передадут боеприпасы.
Польша решила предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии, заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох на брифинге 31 января. Идею поддержал президент Польши Анджей Дуда.
Решение передали на проработку министра обороны Мариуша Блащака.
Комментарии