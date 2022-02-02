Украина получит от Польши зенитно-ракетные комплексы Piorun

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Польша решила предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии, заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох на брифинге 31 января . Идею поддержал президент Польши Анджей Дуда.

"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun", - написал Мариуш Блащак.

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