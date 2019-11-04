Украина получит еще 10 вертолетов Airbus

Аваков договорился о закупке еще 10 вертолетов. Фото: MilitaryInforms

Украинская пограничная служба, полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в 2020 году получат 10 новых вертолетов от европейского авиастроительного концерна Airbus Group NV.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков по итогам встречи с вице-президентом дочерней французской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном. Соответствующая информация появилась в Twitter Авакова.

Также компания планирует открыть в Украине свое представительство.

"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. НПУ, ГНСУ, ДСНС, НГУ получат еще 10 вертолетов Н225, Н145, Н125. В планах - открытие представительства Airbus в Украине ", - написал он.

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В Оксфорді з віцепрезидентом @AirbusHeli Олів'є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для #АвіаціяМВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру.НПУ,ДПСУ,ДСНС,НГУ отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145,Н125.У планах - відкриття представництва Airbus в Україні.Міцнішаємо! pic.twitter.com/SgEcdlfKwU — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 листопада 2019 р.

В июле 2018-го Украина и Франция подписали первый контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters. Соглашение предусматривает закупку украинской стороной вертолетов H125, H145 и H225. Сумма контракта оценивается в почти 555 млн евро. Тяжелый многофункциональный вертолет H225 рассчитан на 2 пилотов и 24 пассажиров. Оснащен 2 газотурбинными двигателями мощностью 2382 лошадиные силы. Максимальный взлетный вес - 11 тыс. кг, максимальная скорость полета - 324 км/ч. Максимальная продолжительность полета на крейсерской скорости (262 км/ч) – 5 ч. 40 мин. Максимальная дальность полета - 1135 км. Температурный диапазон нормальной работы вертолета - от -30 до +50 градусов Цельсия. Максимальная высота полета - 6035 м.