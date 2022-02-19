Украина получила от Канады оружие

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Канады.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Помощь включает в себя военное вооружение.

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"Оружие для ВСУ от наших близких друзей Канады. Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Спасибо за это важное и своевременное решение!", - отметил министр.

Канада предоставит Украине кредит на 500 млн канадских долларов (около 393 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что предоставит летальное оборудование и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов.

Ранее Трюдо предложил Украине кредит в размере $120 млн. и оружие для отрядов территориальной обороны.